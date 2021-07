Inter, parte il piano Inzaghi: "aggressione" ma anche "libertà"

Con la copertina di oggi dedicata (giustamente) all'Italia di Roberto Mancini che ieri sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera ha superato il Belgio di Romelu Lukaku per 2-1, la Gazzetta dello Sport all'interno delle sue colonne ha lasciato spazio anche ad un'analisi relativa al nuovo ciclo dell'Inter con Simone Inzaghi alla guida.

La rosea in primis spiega che il tecnico di Piacenza richiederà "dialogo", "continuità e "duttilità" (leggi l'articolo qui), ma non è tutto: direttamente dal noto quotidiano infatti, si apprende che Inzaghi vorrà "aggressione" concedendo però anche "libertà".

Molto spesso l'Inter di Antonio Conte è stata accusata di chiudersi troppo, aspettare l'avversario per poi colpire in contropiede. Con Inzaghi invece, ci si aspetta uno scacchiere con un baricentro più alto con Hakan Calhanoglu che dovrà far viaggiare il pallone in maniera rapida.

Ovviamente, la parola "libertà", fa riferimento a quei calciatori dotati di una qualità tecnica maggiore rispetto agli altri componenti del gruppo alla quale sarà concessa la possibilità di provare la giocata individuale e di seguire l'istinto.