Inter, parole di rispetto e gratitudine di Gabigol dopo la cessione

Dopo un lungo tira e molla durato per mesi, Gabigol è riuscito ad ottenere dall'Inter la tanto attesa cessione a titolo definitivo al Flamengo. Il club rubro-negro per aggiudicarsi le prestazioni del brasiliano ha versato nelle casse nerazzurre 17.5 milioni di euro.

Uno sforzo economico piuttosto rilevante che ha evitato alla dirigenza interista di iscrivere a bilancio una minusvalenza. Il percorso dell'attaccante prima di ritrovare continuità in patria però è stato abbastanza tortuoso. Prima il fallimento all'Inter, poi quello al Benfica e infine l'approdo in Brasile al Santos prima e al Flamengo poi.

In occasione della conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi, Gabriel Barbosa si è detto molto felice di essere diventato un calciatore del Flamengo a tutti gli effetti grazie anche al club di Viale della Liberazione che lo ha accontentato. "E' casa mia". Queste le parole più emblematiche del classe '96 dopo la firma sul contratto.