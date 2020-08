Inter, parole da vero leader di Godin

Diego Godin nelle ultime partite è diventato a suon di prestazioni eccezionali un titolare inamovibile della difesa a tre dell'Inter. A Sky Sport spiega cos'è cambiato rispetto a prima: "Dopo tanto tempo sto bene perchè ho capito le richieste del mister, sono entrato negli schemi,. Non è stato facile anche perchè fisicamente è richiesto un lavoro diverso rispetto a quello che ho fatto per 20 anni. Cerco sempre di tirare fuori l'esperienza accumulata".

La testa del Flaco Godin è già alla semifinale di lunedì prossimo: "Attendiamo l'avversario, ora riposiamoci. Dopo 10 anni l'Inter è di nuovo in una semifinale europea. La prossima partita sarà la finale perchè si gioca in gara secca. Tutte squadre in Europa League sono da Champions. Noi stiamo bene e dobbiamo continuare cosìi"

Il capitano dell'Uruguay si dimostra un professionista esemplare spiegando come ha vissuto il momento più complicato della sua avventura a Milano, quando non giocava: " Sapevo che dovevo lavorare di più , ho lavorato tanto durante il lockdown, in silenzio. Ho rispettato i compagni che giocavano al posto mio perchè il rispetto e la parte umana vengono prima di tutto. Ho rispettato le scelte del mister perchè per me prima di tutto viene la squadra. Ho saputo cogliere il momento e mi sono fatto trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in causa".