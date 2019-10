Inter Parma - Solo 17 convocati da D'Aversa, infermeria piena

E' stata diramata la lista dei convoca da Roberto D'Aversa in vista di Inter Parma. Il tecnico degli emiliani dovrà fronteggiare moltissime assenze, soprattutto per quanto riguarderà il reparto offensivo. Saranno out per problemi fisici Grassi, Bruno Alves, Inglese e Cornelius.

I convocati

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Gervinho, Karamoh, Sprocati.