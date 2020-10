Inter-Parma probabili formazioni: Perisic in attacco, riposa Vidal

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per il secondo anticipo della sesta giornata di campionato tra Inter e Parma. I nerazzurri vengono dalla vittoria contro il Genoa e dal pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I gialloblu sono reduci dal pareggio contro la neopromossa Spezia nell'ultimo match di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con Ranocchia al centro della difesa con ai suoi lati De Vrij e Kolarov. Sulla fascia destra confermato Hakimi, mentre sulla sinistra ci sarà Darmian. In mediana riposerà Vidal, al suo posto ci sarà Gagliardini al fianco di Barella. Sulla trequarti nuova chance per Eriksen a supporto delle due punte Lautaro e Perisic.

Liverani schiererà il suo solito 4-3-1-2 con Sepe in porta, Gagliolo e Osorio centrali di difesa; i terzini dovrebbero essere Iacoponi e Pezzella. In cabina di regia l’ex Nizza Cyprien con Grassi e Kurtic. In attacco Cornelius e Gervinho con Kucka sulla trequarti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov.; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro.

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.