Inter Parma, Lukaku rifiata a vantaggio di Pinamonti?

A distanza di meno di 48 ore dal match casalingo contro il Parma, Antonio Conte sta studiando le possibili mosse offensive per prepararsi al meglio in vista del match di Champions League contro il Real Madrid programmato il prossimo 3 novembre.

Il tutto riconduce ad Andrea Pinamonti, attaccante appena riscattato dal Genoa e che potrebbe sostituire Romelu Lukaku condividendo l'attacco con Lautaro Martinez.

Per la sfida con le merengues Conte vuole che il proprio n°9 arrivi fresco e riposato. Dunque, per la prima volta in stagione Pinamonti potrebbe vedersi lanciato in campo titolare sin dall'inizio. Sostituire in tutto e per tutto Big Rom non sarà per niente facile, ma questo il classe 1999 lo sa benissimo.l