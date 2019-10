Inter Parma, le ufficiali: novità sulla fascia sinistra per i nerazzurri

Antonio Conte ha scelto i titolari per il match di oggi contro il Parma. Nessuna novità sul modulo, con il tecnico salentino che ripropone il 3-5-2 anche per l’impegno casalingo in campionato con i ducali. Novità invece a centrocampo e in difesa: Bastoni titolare, a sinistra c’è Biraghi.



Ecco la formazione ufficiale diffusa attraverso i canali social del club:



Inter (3-5-2): Handanovic; Godin,Skriniar,Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.