Inter-Parma, le possibili scelte di Conte per la sfida ai ducali

C'è tanta voglia di mantenere la scia positiva di vittorie (interrotta solo dalla sconfitta contro la Juventus) in casa Inter. Per fare ciò, gli uomini allenati da Antonio Conte dovranno superare anche il Parma di Roberto D'Aversa.

Partendo dal reparto arretrato, il tecnico pugliese con ogni probabilità concederà un turno di riposo a Stefan De Vrij posizionando in mezzo Diego Godin, a destra Milan Skriniar e a sinistra Alessandro Bastoni.

Arrivando al centrocampo, complice lo stop per infortunio di Stefano Sensi, in mezzo dovrebbero rivedersi gli stessi tre che sono scesi in campo contro il Borussia Dortmund: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Per quanto riguarda le fasce invece, possono trovare spazio Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro.

Per l'attacco infine, dal primo minuto si vedrà il solito tandem formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con Sebastiano Esposito pronto a subentrare a partita in corso.