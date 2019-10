Inter Parma, le parole di Conte in conferenza stampa

Antonio Conte, durante la conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto emerso.



Su D'Aversa e il Parma: "Con Roberto si è sviluppato un bel rapporto, sono contento che stia facendo molto bene. Dobbiamo fare attenzione perché il Parma è una squadra che è in salute, hanno giocatori letali come Gervinho. E' una squadra compatta e ben allestita, ma vogliamo batterla"



Sugli attaccanti: "Per quello che riguarda l'attacco siamo partiti con un'idea precisa: sapevamo di avere tre attaccanti con determinate caratteristiche e sapevamo anche delle caratteristiche di Politano. E' inevitabile che chiedo determinate cose agli attaccanti, sapevamo di essere sereni ma poi Alexis si è fatto male e abbiamo chiamato Esposito. Abbiamo questa rosa e vediamo l'evolversi della situazione. Sul mercato ci confronteremo con la società per trovare la soluzione migliore".