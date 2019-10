Inter Parma - Gli infortuni per D'Aversa non si fermano, altra tegola

Nonostante la rotonda vittoria contro il Genoa, per il Parma non è un periodo facile, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Oltre ai già noti di Roberto Inglese e Bruno Alves, si è fermato anche Cornelius. In questo momento gli emiliani scenderanno in campo a San Siro, contro l'Inter, senza una vera punta di ruolo.

"L’attaccante danese, durante l'allenamento di ieri, ha accusato un dolore ai flessori della coscia sinistra e oggi verrà sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Ma l’emergenza non riguarda solo difesa e attacco (contro l’Inter senza una punta di ruolo), ma anche il centrocampo, dato che Grassi, sempre in giornata, tornerà sotto i ferri per un intervento di pulizia articolare al ginocchio destro" - scrive Tuttosport.