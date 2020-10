Inter Parma formazioni ufficiali, Conte conferma la doppia sorpresa

Archiviata la vittoria in trasferta contro il Genoa e il deludente pareggio in casa dello Shakhtar Donetsk in Champions League, Antonio Conte è già proiettato verso la sfida casalinga in campionato contro il Parma.

I ducali nelle ultime due gare di Serie A hanno raccattato solo un punto (sconfitta contro l'Udinese e pareggio in extremis contro lo Spezia), ma a prescindere da ciò nella Milano nerazzurra sarà vietato abbassare la guardia.

Per approcciarsi al meglio alla gara e portare a casa i tre punti, il tecnico originario di Lecce ha deciso di mandare in campo dal 1' questa formazione:

INTER 3-4-2-1 Handanovic, De Vrij, Ranocchia, Kolarov, Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian, Perisic, Eriksen, Lautaro.

Assente Romelu Lukaku, vittima di un risentimento muscolare patito nei giorni scorsi.

PARMA 4-3-1-2 Sepe, Pezzella, Iacoponi, Gagliolo, Grassi, Kurtic, Balogh, Hernani, Kucka, Cornelius, Gervinho