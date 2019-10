Inter-Parma, designato l'arbitro che dirigerà il match di San Siro

Alle ore 18:00 di sabato prossimo, l'Inter ospiterà a San Siro il Parma di Roberto D'Aversa. I ducali però, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale, non potranno contare sul proprio bomber: Roberto Inglese. L'ex Chievo Verona infatti, dovrà tenere la caviglia infortunata immobile per due settimane per poi sottoporsi ad un percorso riabilitativo.

Nel frattempo, l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della nona giornata di campionato attraverso questo comunicato:

"Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 27 ottobre alle ore 15.00.



ATALANTA – UDINESE

MARESCA

CARBONE – GALETTO

IV: PRONTERA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VALERIANI



BOLOGNA – SAMPDORIA h. 12.30

DOVERI

COLAROSSI – MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI



FIORENTINA – LAZIO h. 20.45

GUIDA

MONDIN – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO



GENOA – BRESCIA Sabato 26/10 h. 20.45

ABISSO

MELI – DI IORIO

IV: PEZZUTO

VAR: GIUA

AVAR: TEGONI



H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 25/10 h. 20.45

PAIRETTO

GIALLATINI – VECCHI

IV: ROBILOTTA

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO



INTER – PARMA Sabato 26/10 h. 18.00

CHIFFI

SCHENONE – BACCINI

IV: MARIANI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO



LECCE – JUVENTUS Sabato 26/10 h. 15.00

VALERI

ALASSIO – PAGANESSI

IV: MASSIMI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO



ROMA – MILAN h. 18.00

ORSATO

MANGANELLI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



SPAL – NAPOLI

LA PENNA

RANGHETTI – VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PERETTI



TORINO – CAGLIARI

FABBRI

COSTANZO – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI".