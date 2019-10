Inter Parma, Conte si esprime sugli italiani in rosa e sul vice-Brozovic

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Parma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:



Sugli italiani: "L'obiettivo mio è della società è cercare di puntare su giocatori forti e affidabili, che siano italiani o stranieri. Detto questo è inevitabile che il calciatore italiano ti offre delle garanzie perché conosce il modo di lavorare. Noi siamo molto più tattici, all'estero non badano tanto a queste cose. Gli italiani conoscono il campionato. Avere un'anima italiana è importante perché così si scopre la tipologia di lavoro".



Sul vice-Brozovic: " Per caratteristiche Sensi è un tipo di calciatore che può giocare davanti la difesa. Stefano però lo preferisco in una posizione più avanzata. Abbiamo anche Valero, anche se Brozovic sta facendo bene e sa dove deve migliorare".