Inter-Parma, Conte pensa a un ampio turnover: Lukaku e Vidal a riposo

L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo match di campionato in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio San Siro. Antonio Conte, a causa dei diversi impegni ravvicinati è costretto a fa rifiatare qualche elemento. I nerazzurri affronteranno martedì prossimo il Real Madrid, sfida fondamentale per il girone B di Champions League.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico nerazzurro per questo motivo sembrerebbe intenzionato a fare un ampio turnover in vista della sfida contro i ducali e concedere un turno di riposo ai giocatori che sono stati maggiormente impegnati, tra cui Romelu Lukaku e Arturo Vidal.

Solito 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Ranocchia e uno tra Kolarov e Bastoni in difesa. Sulle fasce dovrebbero essere riconfermati sia Hakimi che Young, ma attenzione a Darmian. In centrocampo probabile chance dal 1’ per Nainggolan con Brozovic e Barella alle sue spalle. In attacco ci sarà sicuramente Lautaro e dovrebbe riposare Lukaku, ma molto dipenderà dalle condizioni di Sanchez.