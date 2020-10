Inter-Parma, Conte ha già deciso chi giocherà al fianco di Lautaro

A poche ore dal fischio d’inizio del match casalingo contro il Parma, Antonio Conte sembra aver sciolto l’ultimo grande dubbio di formazione, ovvero chi schierare al fianco di Lautaro Martinez in attacco tra Ivan Perisic e Andrea Pinamonti.

I nerazzurri per la sfida contro i ducali saranno costretti a rinunciare a Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Il belga alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra; mentre il cileno non ha ancora recuperato dal problema muscolare rimediato in nazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico salentino sembrerebbe intenzionato a schierare dal 1’ Ivan Perisic, già adattato come punta nello scorso precampionato e nel secondo tempo del match contro lo Shakhtar Donetsk di martedì scorso. Conte resterà quindi coerente con la scelta fatta a Kiev, Pinamonti, secondo il tecnico, non avrebbe ancora abbastanza esperienza e sarebbe considerato soltanto un'alternativa. In questa prima parte di stagione è riuscito a collezionare soltanto due presenze, entrambe da subentrato, molto probabile che contro il Parma entri a partita in corso.