Inter Parma, come cambia la squadra di Conte: la probabile formazione

L'Inter di Antonio Conte si prepara a tornare protagonista in campionato. Archiviato il successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, domani i nerazzurri scenderanno in campo al 'Giuseppe Meazza' per affrontare il Parma.

Il tecnico nerazzurro farà alcuni cambi rispetto al match di mercoledì sera. De Vrij verso un turno di riposo, dopo aver giocato tutto il match contro i tedeschi non al 100% della condizione fisica. Bastoni il giocatore scelto per sostituire il difensore olandese. Sugli esterni, spazio a Biraghi dal primo minuto al posto di Asamoah. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato.

Questa la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku.