Inter-Parma 2-1: in quattro completamente fuori gara, Dimarco incide. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/01/2023

Inter-Parma 2-1, le pagelle della squadra nerazzurra:

ONANA, 6,5: Sul gran gol di Juric non può nulla. Salva la squadra in più di un’occasione;

D’AMBROSIO, 4: Goffo, inceppato, impreciso. Il difensore fa venire i brividi in più di un’occasione ai tifosi nerazzurri. Già all’inizio regala un clamoroso pallone a Vazquez che grazia Onana. Molto male;

DE VRIJ, 6: Partita senza particolari patemi per il difensore olandese che regge contro gli attaccanti del Parma. Finisce la gara acciaccato;

BASTONI, 6,5: Come contro il Monza, uno dei più ordinati della squadra nerazzurra. Imposta in maniera precisa, accompagna l’azione ed è sempre preciso in difesa;

DUMFRIES, 4: Completamente spaesato. L’esterno olandese è un lontano parente di quello visto al Mondiale. Forse le voci di mercato lo distraggono, ma è incredibile la quantità di palloni sbagliati. Non punta mai l’uomo, anche quando ha campo incespica sul pallone. Tecnicamente lascia a desiderare;

GAGLIARDINI, 4: Lento, compassato, impreciso. Il centrocampista sbaglia completamente la partita sotto ogni punto di vista e sembra essere completamente assente dal punto di vista mentale. I tifosi lo ricordano nei primi sei mesi in nerazzurro. Non sarà quel giocatore, ma non ci si spiega come possa essere questo;

ASLLANI, 6: Vuole mettersi in mostra e si vede. Cerca di farsi trovare sempre libero, anche se non sempre da il pallone giusto. Mezzo voto in più perchè è l’unico che alla lunga rischia la giocata;

MKHITARYAN, 6: L’armeno è il migliore dei suoi in mezzo almeno finchè resta in campo. L’unico ad essere lucido in mezzo al traffico, gestendo bene il pallone;

GOSENS, 5: Ecco spiegato perchè Dimarco lo ha sorpassato nelle gerarchie. Inizia bene, con un bel pallone a rimorchio per Gagliardini, ma si spegne in fretta. Anche se non è nelle sue corde puntare l’uomo, avrebbe dovuto rischiare qualcosa in più, visto che la squadra si trovava sotto, ma si limita al compitino;

LAUTARO, 6,5: Fino al gol, più voglia che altro. Anche per lui la partita non sarebbe stata positiva. Troppi i palloni sbagliati e troppa testardaggine nel voler risolvere le cose da solo. Poi un gran gol salva i nerazzurri;

CORREA, 4: Invisibile. Assente mentalmente prima ancora che fisicamente. Per i mezzi fisici e tecnici che ha, dovrebbe spaccare la partita. Ma anche questa volta spreca l’occasione che Inzaghi gli concede. Sembra aver rotto definitivamente con la tifoseria;

BELLANOVA, 6: Da più spinta e intraprendenza di Dumfries. Spesso arruffone, ma si fa apprezzare per la voglia messa in campo;

DZEKO, 6: La sua presenza in campo pesa eccome. Buffon gli nega un gran gol con una grande parata. Ad oggi, non ci si può rinunciare mai;

ACERBI, 6,5: Risolve la partita con un gol bellissimo. A lui il merito dell’accesso ai quarti;

DARMIAN, 6: Fa sempre la cosa giusta, senza strafare;

SKRINIAR, SV

DIMARCO, 6,5: Entra e da tantissima imprevedibilità. Suo lo stop splendido che porta al gol di Acerbi. Ma in mezzo c’è stato anche tanto altro.