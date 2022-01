Inter, parla Zanetti: in quattro per lo Scudetto, e che elogio alla squadra

Inter - Protagonista di un'intervista al canale YouTube della Lega Calcio Serie A, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha espresso grande soddisfazione per il rendimento della "sua" squadra in questi primi quattro mesi di campionato, soffermandosi poi sulle ambizioni del club, in cerca di conferme tricolore: "La squadra di quest'anno mi piace tantissimo: esprime un bel calcio, e questo è merito del grandissimo lavoro del mister e di tutto il suo staff, oltre che dei ragazzi che lo seguono.

La squadra si sente forte, ha consapevolezza del fatto che bisogna difendere il titolo vinto lo scorso anno. Hanno una grande mentalità, e per una squadra credo che questo sia fondamentale. Tutti si sentono coinvolti. Questa stagione è molto equilibrata: oltre a noi ci sono altre squadre che vogliono vincere. Noi vogliamo difendere lo Scudetto e lo stiamo dimostrando, ma poi c'è il Milan, c'è il Napoli, l'Atalanta... Penso sarà così fino alla fine, d'altronde il campionato italiano è sempre complicato: nessun risultato è scontato, bisogna affrontarlo domenica dopo domenica".

L'ex capitano nerazzurro coinvolge dunque quattro squadre nella corsa Scudetto. Oltre ai rivali concittadini, secondo Pupi, più Napoli ed Atalanta che Juventus. Domani intanto la sfida alla Lazio che, a proposito di Scudetto, sarà assolutamente fondamentale.