Inter, parla Vagiannidis: "Mi volevano anche Monaco e Manchester City"

Nazionalità greca, grande rapidità palla al piede e professione terzino. Questo è Georgios Vagiannidis, classe 2001 da poco tesserato dall'Inter. Il giocatore è attualmente al Panathinaikos, ma il contratto firmato coi nerazzurri dice che il suo futuro sarà nella Milano nerazzurra.

Probabilmente dopo aver fatto un po' di praticantato in qualche altro club di Serie A in prestito. Nel frattempo però, in esclusiva per sempreinter.com, Vagiannidis ha svelato le due squadre che insieme a quella di Via della Liberazione hanno tentato a tutti i costi di ingaggiarlo.

Si tratta di Monaco e Manchester City, club con indubbie disponibilità ma che non sono comunque riusciti a sbaragliare la concorrenza dell'Inter. Infine, Vagiannidis ha detto di ricordare (tecnicamente) una vecchia conoscenza nerazzurra: Joao Cancelo.