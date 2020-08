Inter, parla Okan: "Con Conte club in crescita. Bei ricordi in nerazzurro"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Okan Buruk parla a tutto tondo sull'Inter. L'ex calciatore e adesso tecnico dell'Istanbul Basaksehir non si sottrae ed elogia finora Antonio Conte sbilanciandosi su un futuro radioso per il club: “Lo spirito di sacrificio. Vedo giocatori affermati come Lukaku ed Eriksen inseguire gli avversari. Il rapporto con Conte, evidentemente, è molto forte. Per questo credo che il futuro sarà roseo…”.



Sull'inter di Conte: “L’Inter può vincere l’Europa League, ma seguendo le indicazioni di Conte può vincere anche il campionato. Sarebbe meritato, perché già quest’anno è andata bene. Chiudere al secondo posto in Italia non è semplice. E la squadra sta crescendo”.



Sull'esperienza in nerazzurro: "Positiva. Ho avuto modo di confrontarmi con allenatori conosciuti in tutto il mondo come Cuper e Zaccheroni. Ho condiviso lo spogliatoio con Ronaldo, uno dei giocatori più forti degli ultimi 30 anni. Ho visto crescere Adriano, che segnò giovanissimo contro il Real Madrid e che si prese subito le prime pagine dei giornali. Ho giocato fianco a fianco con Vieri, un mostro. Peccato solo che non siamo riusciti a vincere”.