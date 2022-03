Inter, parla Marotta. La crisi dell’ultimo mese, Inzaghi, la Superlega

Inter, Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

A domanda sul momento no, Marotta ha risposto sottolineando come i mesi di gennaio e febbraio abbiano rappresentato una notevole compressione sul calendario, rimarcando il periodo difficile e la voglia di tornare ai livelli del girone d’andata.

In relazione al valore della squadra, l’ad nerazzurro ha confermato quanto detto già altre volte, affermando come in società siano tutti sicuri del valore della squadra e della voglia condivisa di ambire a traguardi importanti. Ha poi continuato dicendo che i nerazzurri torneranno a giocare le partite con voglia e determinazione.

Marotta ha poi affermato che non vi è alcun problema con Simone Inzaghi; la società è molto contenta del percorso intrapreso e confida che questo periodo di involuzione, non di crisi, verrà superato velocemente con le capacità che Inzaghi ha dimostrato di avere. Marotta ha proseguito affermando che c’è unità di intenti nell’arrivare il più in alto possibile in classifica alla fine del campionato.

A domanda sulla Superlega, ed in particolare sulla questione del contratto non firmato per l’accesso alla nuova competizione, ha poi dichiarato: “Noi siamo usciti allo scoperto, facendo dichiarazioni precise. Ci sarà tempo per riprendere la discussione, Suning vuole una società sostenibile. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Agnelli, che ha riferito che 11 club su 12 hanno firmato contratto vincolante, non me la sento di dare una risposta precisa. Sono argomenti delicati che vanno affrontati nel modo e nel luogo giusto".