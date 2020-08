Inter, parla Lautaro: "Vicini all'obiettivo. Stiamo crescendo come gruppo"

Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti della roboante vittoria dell'Inter ai danni dello Shakhtar, grazie ad una doppietta che ha spalancato ai nerazzurri le porte della finale. In vista del match di venerdì contro il Siviglia, il Toro ha rilasciato un'intervista alla UEFA, nella quale ha parlato degli obiettivi del gruppo e della sua crescita professionale. Di seguito le sue parole.

"Siamo molto vicini al raggiungimento di uno dei nostri obiettivi: alzare un trofeo. E' questa la cosa principale, giusto? Speriamo di dar vita ad una grande partita e di portare la coppa in Italia. Le final 8 in Germania? Formula fantastica, ci sentiamo bene in Germania e siamo molto concentrati e coinvolti su ciò che abbiamo davanti. L'Inter sta crescendo come squadra e sta costruendo per fare grandi cose. Per me è la prima finale e questo potrebbe essere il primo trofeo della mia carriera. In Serie A siamo andati vicini alla vittoria ma ora stiamo dimostrando di essere cresciuti."

Qualche parola anche su Conte e sugli avversari: "Conte si fida di me e questo mi ha aiutato nella mia crescita, gli sarò sempre grato. Ha aiutato me e tutto il gruppo a cambiare mentalità, e questo è molto importante per noi. Il Siviglia? Avversario tosto, che gioca un gran calcio. Doppiamo prepararci e studiare come fatto nelle partite precedenti, così da poter fermare le cose che fanno bene. Staremo molto attenti su di loro ma principalmente ci concentreremo su noi stessi."