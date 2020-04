Inter, parla l’agente “Maicon era già del Real, una scorrettezza di Branca"

Nei giorni di astinenza forzata dal calcio giocato, tornano a fiorire retroscena inediti del passato, anche legati a momenti molto particolari del calcio mercato. Uno di questi è stato ricordato oggi da Antonio Caliendo ai microfoni di Calcionews24. Caliendo era all’epoca l’agente di Maicon, l’Inter aveva appena conquistato il Triplete. Sembrava che la cessione di qualche big fosse imminente per ringiovanire la squadra e portare ossigeno alle casse nerazzurre.

L’agente ricorda che aveva già trovato l’accordo per il passaggio del “Colosso” ai Blancos per 30 milioni di euro. Nonostante siano passati 10 ann, un affare d’oro considerato che oggi un terzino di quella levatura non si sposta per memo di 100 milioni di euro. “Di Maicon ne nasce uno ogni 100 anni, è come Roberto Carlos per la fascia sinistra. Pensate ad una squadra con Roberto Carlos sulla sinistra e Maicon sulla destra… non li prendi mai.”

L’affare saltò all’ultimo minuto a casa di una scorrettezza di Marco Branca che aveva autorizzato la trattativa ma quando questa era ormai definita disse che il Presidente dell’Inter non era d’accordo sulla cessione. Caliendo ha poi rivelato di aver saputo che Massimo Moratti non sapeva niente di quanto stava accadendo. “Non so perché fu bloccato il trasferimento, perché ha bloccato anche la carriera di Maicon, tanto che, dopo, lo hanno praticamente regalato”.