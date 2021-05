Inter, parla Keita: "Avrei barattato il mio gol per un risultato migliore"

Con un passato in nerazzurro di tutto rispetto (alla fine del campionato 2018/2019 ha segnato la rete decisiva contro l'Empoli che valse la qualificazione in Champions League), Keita Balde ieri è tornato a San Siro e ha trafitto la propria ex squadra con una rete.

Un gol che ai fini del risultato finale ha avuto un peso quasi irrisorio e che è stato commentato dal diretto interessato sui canali social ufficiali del club ligure. Queste le parole dell'esterno senegalese:

"Avrei barattato volentieri il mio gol per avere in cambio un risultato migliore. L'Inter è una squadra forte, del resto sono Campioni d'Italia, una formazione cha ha fiducia e sa giocare al meglio".