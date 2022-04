Inter, parla Inzaghi: dal tour de force alla lotta scudetto

Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma Simone Inzaghi ha fatto il punto sulla lotta scudetto e sul tour de force dei nerazzurri.

Ecco di seguito un estratto delle sue parole riportato da tuttomercatoweb.com: “Sappiamo che manca un mese al traguardo e abbiamo tantissime partite ravvicinate. Dovremo prepararci sempre al meglio, fare contro la Roma una gara di corsa e determinazione. Troveremo avversari che ci creeranno delle difficoltà. Tutti"

L’Inter si giocherà molto probabilmente lo scudetto tra la Roma e il recupero contro il Bologna ma Inzaghi ha detto che da qui alla fine saranno tutte come delle finali. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle un periodo complicato e la vittoria contro la Juventus è sembrata come una svolta per lo scudetto. Inzaghi però non la pensa allo stesso modo dicendo che è stata solamente una vittoria importantissima, specialmente dopo quel periodo delicato. Dopo è arrivata anche la vittoria nel derby di Coppa Italia: “La vittoria con il Milan ci ha dato tantissima convinzione, ci ha regalato un'altra finale. Non ci siamo mai persi, abbiamo raccolto meno di quanto si poteva in un certo periodo, ora dobbiamo finire nel migliore dei modi"

Infine anche alcune parole sul recupero contro a Bologna che a questo punto potrebbe risultare fondamentale per le sorti del campionato: “avremmo voluto giocarla a gennaio, ma la pandemia non ce l'ha permesso. Ho giocatori grandi ed esperti e che sanno recuperare bene, dopo ogni tipo di sforzo fisico e mentale"