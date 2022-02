Inter, parla Gosens: che dichiarazione d'amore verso i nerazzurri

Inter, parla Robin Gosens ai microfoni di Kicker, emittente tedesca.

"Non mi aspettavo una chiamata da Marotta e Ausilio, ma sinceramente non nemmeno l'offerta del Newcastle". Con queste parole l'esterno della Nazionale della Germania ha svelato alcuni retroscena di mercato: "Dopo le ultime due stagioni, che credo siano state eccezionali, ho anche pensato ad un eventuale cambiamento. Ma proprio questo inverno? Non giocavo da quattro mesi, quindi è stata una bella sorpresa. L'Atalanta? Mi ha comprato ad un milione e mi ha venduto a una cifra considerevole: è stata una situazione win-win."

Secondo Gosens, riflettere sull'offerta del Newcastle era doveroso, perché avrebbe guadagnato molto di più rispetto a quanto percepiva in precedenza - ma anche a Milano - ed in un posto diverso. Stando alle parole del tedesco, nessuno avrebbe detto "no" a prescindere; specie perché l'ingaggio in Inghilterra avrebbe mantenuto diverse generazioni della sua famiglia. Nonostante ciò, nel frattempo è arrivato il "meraviglioso trasferimento all'Inter". Gosens ha aggiunto infine di non rendersi ancora conto della grandezza del club a cui è approdato.

Parole e musica, insomma, che già sanno di dichiarazione d'amore verso la sua nuova maglia. Al momento Robin è infortunato (qui le ultime dall'infermeria nerazzurra), e non si vedrà in campo prima di fine febbraio, con tutta probabilità. Poi la strada sarà tutta in discesa. Inzaghi e Marotta lo stimano, Gosens è pronto a ripagarli sul campo.