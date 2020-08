Inter, parla Godin: "Siamo un bel gruppo. Sono cambiato per Conte"

In vista del match di lunedì contro lo Shaktar, Diego Godin è stato il protagonista di un'intervista a InterTV, nella quale ha presentato il match contro il club ucraino. Ecco le parole del difensore uruguaino sul match di lunedì: " Conosciamo bene lo Shaktar, abbiamo studiato il loro modo di giocare con i video e abbiamo visto il match contro il Basilea. Sono una squadra di qualità che ama tenere il pallone, noi dovremo essere bravi a pressarli e trovare le giocate per fargli male."

Godin dedica qualche parola anche al gruppo nerazzurro, che sembra vivere un ottimo stato di forma: " Abbiamo in squadra tanti bravi ragazzi ed è la cosa principale: siamo un bel gruppo e lo siamo sempre stati. Per andare avanti serve armonia in spogliatoio e giocatori di qualità. Siamo contenti perché siamo dove volevamo essere: stiamo crescendo e ci stiamo giocando una competizione importante."

Il numero 2 nerazzurro poi torna sul suo rapporto con Conte: " Ho lavorato tanto per assimilare le indicazioni del mister, che sono diverse da quelle che hanno caratterizzato la mia carriera. Sono dovuto cambiare nella testa e nel fisico, non è stato facile ma adesso penso di aver capito la sua idea di calcio. Adesso per me è più semplice aiutare i compagni ed essere un leader in campo e fuori."