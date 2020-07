Inter, parla Gabigol: "Felice al Flamengo, prima o poi tornerò in Europa"

Intervistato dal quotidiano AS Gabigol fa un bilancio del suo anno in Brasile: il centravanti carioca sembrerebbe aver trovato la giusta dimensione al Flamengo e inoltre si dichiara più maturo per affrontare nuove sfide, magari in Europa. Ecco quanto affermato ai microfoni del giornale iberico:



"Il 2019 è stato un grande anno, il migliore della mia carriera. Ci sono state molte sfide e successi collettivi e individuali. Ho dato una grande svolta alla mia vita personale e professionale, sono maturato in tutti i modi. Il Flamengo mi ha insegnato la grandezza del club e dei più grandi fan del mondo, Rio de Janeiro mi ha abbracciato, e poi la squadra era strutturata per vincere titoli. Certo, ho avuto offerte allettanti dall’Europa, ma in quel momento ho sentito il desiderio di continuare qui per tutto ciò che rappresentava".



Sul ritorno in Europa: "La scelta dell’Europa arriverà al momento giusto, quando farà bene a me e a Flamengo. Oggi sento di essere molto più preparato ad affrontare le sfide professionali e personali di un cambio di paese".