Inter, parla Ciccio Colonnese: il derby, De Vrij, il pensiero su Inzaghi

Ciccio Colonnese, Derby amaro.

Intervenuto su “L’Interista”, Clonnese ha parlato del Derby e degli errori difensivi che l'Inter ha commesso.

Per Colonnese è stato un Derby amaro che ha lasciato grande delusione “Una squadra come l’Inter, che porta a caso solo un punto nei Derby invece di portarne sei, dispiace molto. Penso che tutti, squadra, allenatore e società sono molto amareggiati. Ma bisogna ripartire forti cercando di non farsi travolgersi da questo risultato bruttissimo. Bisogna avere più equilibrio, è chiaro che se perdi il Derby in 5 minuti sono stati fatti degli errori. È’ sembrata la stessa partita contro la Lazio: in 3 minuti abbiamo perso”.

Per lo scudetto basta poco per scivolare e l’Inter è scivolata “Dare le colpe, in questo momento, non serve a nulla. È facile dire è colpa di Inzaghi per i cambi, Handanovic ha preso gol in quel modo. Quando si perde è colpa di tutti”. Colonnesse pensa che non bisogna farne un dramma, anche perché fino a questo momento l’Inter è stata una squadra perfetta “L’Inter deve reagire già da stasera, vediamo se l’Inter è forte come tutti pensavamo. È chiaro che sul secondo gol abbiamo sbagliato: io che ho giocato in difesa, sapevo che Giroud essendo mancino sarebbe andato sul suo piede”

Si concentra maggiormente su De Vrij, reo di aver sofferto Giroud “Nell'ultimo periodo le sue prestazioni sono calate e ha sofferto molto Giroud”

Spezza anche una lancia a favore di mister Inzaghi “Ho sentito solo critiche ad Inzaghi, ma in questo momento è la persona più debole: è appena arrivato ma è un ragazzo intelligente e deve capire che nell’Inter non devi sbagliare niente. Le partite si possono anche non vincere, ma non bisogna perderle. Stasera si deve reagire, non è facile con Mourinho che vuole fare ancora bella figura.”

Sull’azione del primo gol del Milan, secondo Colonnese era fallo ma gli arbitri pensano di arbitrare “all’inglese” e lasciano giocare di più “Non ha perso per colpa dell’arbitro, ma se vogliamo analizzare l’arbitraggio non mi è piaciuto. Tralasciando il fallo di Giroud, c’è stata una gomitata su Barella che era un fallo da espulsione e invece non ha dato neanche ammonizione. Quello è un errore gravissimo perché non è andato neanche a vederla al VAR”.

In attacco per Colonnese manca il vero bomber “L’Inter ha perso due giocatori, Lukaku e Hakimi, che insieme hanno fatto circa 40 gol. Sono tantissimi. Lo sapevamo e dobbiamo capire che è una squadra completamente diversa, ci ha fatto innamorare tutti ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Nessuno ad inizio campionato pensava che l’Inter dovesse vincere lo scudetto, soprattutto dopo la perdita di 3 giocatori importati”

Colonnese si augura che da questa sconfitta, l’Inter tiri fuori una reazione importante.