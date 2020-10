Inter, parla Christian Eriksen: "Non è mia intenzione stare sempre in panchina, ma avrò le mie chance"

Christian Eriksen ha vissuto un avvio di stagione difficile, dopo la non facile seconda parte di stagione scorsa. Titolare all'esordio in campionato contro la Fiorentina, si è invece seduto in panchina contro il Benevento (entrando nel finale) e con la Lazio, dove è rimasto per tutta la gara.

Il centrocampista ex Tottenham è attualmente in nazionale, dove ha segnato con un calcio di rigore nel 4-0 alle Isole Far Oer. Il danese ha rilasciato un'intervista a Tipsbladet.dk in cui dice questo: "Di certo non spero che mi siederò in panchina per tutto l'autunno. Almeno non è mia intenzione. Nè spero che sia nelle intenzioni del club e dell'allenatore". Parole dure che poi il danese mitiga così: " La Champions League deve ancora iniziare, ci sono molte partite da disputare e sono sicuro che ci saranno chance anche per me", dice Eriksen.

Eriksen analizza un po' questo suo quasi primo anno in nerazzurro: "Mi trovo in un punto in cui non ero mai stato in una squadra di club. Sono partito alla grande dopo essere arrivato all'Inter, mi sono subito messo in mostra. Poi è arrivato il lockdown e successivamente le mie prestazioni sono stati di alti e bassi" conclude il danese.