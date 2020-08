Inter, parla Bergomi: "Allegri? Il top. Conte? Gli ho dato un suggerimento"

Intervenuto ai microfoni del quotidiano lombardo "Il Giorno" Beppe Bergomi analizza il caso Conte: l'ex calciatore nerazzurro inoltre sottolinea come nei giorni precedenti abbia avuto una conversazione con l'attuale tecnico interista dandogli anche un suggerimento per il del face to face coi vertici dirigenziali. In seguito parole anche sul possibile sostituto: Max Allegri. Ecco quanto dichiarato:



“Ho parlato con Antonio suggerendogli di trovare un punto di incontro con la dirigenza. Non sapremo mai la verità, ma il problema quando vieni all’Inter è che ti sembra sempre di essere trattato peggio delle altre squadre, anche io avevo questa sensazione quando giocavo, lui ha capito che qualsiasi cosa succede esce lo spiffero e che nessuno riconosce il suo lavoro.

Trapattoni diceva “Milano è una centrifuga”, cercherei di mettere a posto le cose per dare continuità al progetto, anche se c’è rancore lo si mette da parte.

Se lo sfogo sarebbe arrivato anche in caso di vittoria dell’Europa League? Assolutamente sì, anzi, sarebbe stato più facile. Allegri? Max è il top come allenatore se dovessero mai cambiare e lui dopo un anno ai box accetterebbe subito“.