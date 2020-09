Inter, parla Bastoni: "Mai pensato all'addio di Conte, l'Inter è unita"

L'Inter è unita, parola di Alessandro Bastoni. Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il giovane difensore nerazzurro ha parlato, tra le altre cose, della situazione all'interno dello spogliatoio meneghino, chiarendo inoltre che i calciatori non hanno mai preso in considerazione un addio di Antonio Conte. Di seguito le parole del classe 1999.

"Conte? Non abbiamo mai avuto paura che ci lasciasse. Siamo sempre stati uniti e in Europa League abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Sono contento di proseguire il percorso, le chiacchiere le lasciamo fuori dal campo. Similitudini con Mancini? Sto conoscendo il CT in questi giorni, ma ho notato che hanno la stessa capacità di farsi sentire nello spogliatoio."

Bastoni poi parla anche di tattica: " Difesa a tre o a quattro? Ho iniziato a tre con Gasperini all'Atalanta, poi sono cresciuto a Parma in una difesa a quattro e quest'anno sono tornato a tre all'Inter. Mi piacciono entrambe."