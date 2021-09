Inter, parla Andrè Onana: il suo messaggio sui social

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è il portiere senegalese, classe 1996 dell'Ajax, Andrè Onana, che deve scontare ancora il suo periodo di squalifica per doping, ma che ha deciso di non rinnovare il proprio rapporto con i lanceri olandesi. Una decisione che ha scosso il mondo Ajax, tanto che Marc Overmars ha deciso, a nome della società, di non attendere più le volontà del giocatore - su cui, si dice, ci sia già un pre-accordo con l'Inter a parametro zero a giugno -, di interrompere le trattative per il rinnovo e di retrocedere il portiere nella squadra B.

Ecco che, dopo questa decisione e dopo le tante parole dette e scritte, il senegalese ha rotto il silenzio e ha deciso di dire la sua. Ecco il suo messaggio attraverso i social: "La vita mi ha insegnatoche non importa cosa pensano gli altri. L'importante è valorizzare ciò che si è, ciò che si fa e ciò che si sente. La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. Ciò che non mi uccide, mi rende più forte. Sono tornato".

Un messaggio che testimonia il complicato momento passato dal giocatore e quello che passerà, ma con la voglia di riscattarsi e di dire la propria in campo, in un'altra destinazione, chissà davvero con la maglia dell'Inter. I nerazzurri ci pensano seriamente per sostituire Samir Handanovic nella prossima stagione, ma devono ancora attendere: Andrè Onana potrebbe essere davvero un rinforzo importante. Lui intanto lancia messaggi di battaglia nonostante tutto ed è pronto a scendere in campo.