Inter, Pardo:”Conte ha fatto troppo turnover. Possibilità scudetto diminuite”

Il pareggio casalingo di ieri sera contro il Sassuolo, rischierebbe di lasciare fuori definitivamente i nerazzurri dalla corsa scudetto. L’Inter ha dimostrato molti dei suoi limiti, di non avere ancora delle riserve in grado di dare sicurezze. Nel match di ieri, gli uomini di Antonio Conte hanno sofferto molto la velocità di manovra del club emiliano e hanno trovato diverse difficoltá in fase difensiva. Sull’argomento è intervenuto anche Pierluigi Pardo durante la trasmissione radiofonica ‘Tutti convocati’:

“La partita è stata bellissima, da telecronista mi sono divertito. 6 gol, aperta fino all’ultimo, anche con imperfezioni che l’hanno resa spettacolare. Ieri l’Inter ha fatto un passo indietro clamoroso anche in termini di approccio alla partita. Non è normale prendere un gol in contropiede come il primo, c’è stata un’interpretazione difensiva completamente sbagliata. Poi una volta che hai rimesso la partita in piedi in qualche modo, sei avanti 2-1 o 3-2 la partita la devi chiudere. Gagliardini e Candreva hanno avuto due occasioni enormi, ma l’atteggiamento non mi è piaciuto».

“Ieri forse troppo turn over, forse troppi cambi. Paradossalmente l’arma dei 5 cambi non è stata sfruttata a dovere. Young è entrato malissimo e da uno come lui fa effetto. Le possibilità di scudetto sono diminuite, un po’ per il pareggio e un po’ perché in quella partita dove si doveva mostrare la cattiveria si è visto il contrario".