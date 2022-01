Inter, Pairetto disastroso con la Lazio: la moviola della gara

Inter, contro la Lazio una vittoria meritata, ma non priva di perplessità sull'operato di Pairetto.

La Gazzetta dello Sport ha offerto la sua visione "moviolistica" della gara di ieri, asserendo come Lautaro Martinez sia in fuorigioco millimetrico al momento del lancio di Sanchez: seppur impossibile da ravvisare in campo, la chiamata del VAR nella sfida di ieri contro la Lazio è da considerarsi corretta.

L'altro episodio "controverso" della sfida di San Siro è il cartellino rosso prima sventolato e poi tolto a Radu: in sequenza - riporta La Gazzetta dello Sport - ci sono Zaccagni che entra su Barella in maniera fallosa, Radu che entra su Lautaro da dietro e poi lo stesso Radu che interviene duramente sulla caviglia di Dumfries. La decisione iniziale di Pairetto è mostrare due gialli al romeno: il VAR da protocollo fa bene a richiamarlo, perché il primo intervento è di Zaccagni (c'è stato dunque scambio di persona), anche se va detto che pure il primo fallo dello stesso Radu non era sembrato esattamente leggerissimo. Anzi, possiamo affermare che ci stava tranquillamente l'espulsione del difensore biancoceleste.

In generale la sensazione è che la coppia Pairetto - in campo - ed Aureliano alla VAR fosse davvero mal assortita. Una confusione certamente non da Serie A, ma da leghe dilettantistiche. I nerazzurri comunque non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, segno di quanto i tre punti fossero la reale priorità di Inzaghi e della squadra.