Inter, Oriali in un'intervista spiega l'addio. Queste le sue parole

Inter, Lele Oriali, dopo l'addio alla società nerazzurra concretizzatosi pochi giorni fa, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset in cui ha spiegato quanto accaduto.

"Ovviamente sono molto dispiaciuto, come lo puoi essere quando sparisce un'entità rimasta al tuo fianco per tantisismi anni. Però quello che ho visto mi ha fatto capire che c'è tanta gente che mi ha voluto bene. Mi riferisco agli striscioni e ai cori a me rivolti durante la parita di sabato. per me valgono più di una vittoria. per questo voglio ringraziare tutti e ribadire che l'Inter sarà sempre casa mia.

E voglio ringraziare anche Zanetti per le parole che ha speso nei miei confronti. Lui sa benissimo quanto abbiamo lavorato per riportare lo scudetto all'Inter. E' stato successo molto importante, a cui hanno contribuito tutti, a partire da Antonio Conte."

Poi si parla di quanto accaduto: il club decide di sollevarlo dall'incarico, ma come mia?

"E' una domanda che non voglio pormi. Mi limito a rispettare la volontà della società, che ha il pieno diritto di scegliere i propri collaboratori."

Poi sul presente.

"La prima Inter di Inzaghi mi ha fatto un'ottima impressione. Sta beneficiando del lavoro di Conte? Si riparte dallo scudetto cucito sul petto, quindi l'Inter è ancora tra le favorite. A Conte va riconosciuto di aver vinto e di aver riportato il club nel suo habitat naturale. La squadra è competitiva nonostante l'addio di Lukaku. Anche qui, mi limito a rispettare la volontà della società. Al giocatore, che è un ragazzo d'oro, non posso che augurare il meglio.

Ora penso alla nazionale. Avrò nei prossimi giorni un incontro con la federazione per capire quale sarà il mio futuro, ma penso ci siano tutti i presupposti per andare avanti fino al 2022".