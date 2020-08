Inter, ore caldissime per il futuro di Conte: Allegri già pronto

Ore caldissime per il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: il tecnico salentino, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate nel post-partita della finale di EL persa contro il Siviglia allenato da Lopetegui, non sarebbe certo di una permanenza ad Appiano Gentile anche se il club targato Suning non avrebbe alcuna intenzione di esonerarlo. Sky Sport, precisamente il giornalista Alessandro Sugoni, fa il punto della situazione sottolineando come in caso di separazione tra l'attuale allenatore nerazzurro e la dirigenza sia già pronto Allegri (quest'ultimo più propenso ad accettare Milano e non il Psg come destinazione per il proseguimento della sua carriera). Cruciale la giornata di domani quando secondo l'emittente avverà l'incontro tra i vertici dirigenziali e il tecnico. Ecco quanto affermato:



"La giornata individuata per l’incontro tra Conte e l’Inter è domani. Da lì si deciderà il futuro dei nerazzurri: il nodo è il mercato, bisognerà capire se si troverà un punto d’incontro tra la dirigenza ed il tecnico. Quello che appare chiaro è che i nerazzurri non hanno intenzione di esonerare Conte al di là dei rapporti che l’allenatore possa avere con la dirigenza.



Il tecnico farà le sue valutazioni. L’altra cosa che appare chiara è che il futuro dell’Inter, in caso di partenza di Conte, è affidato a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain dopo la sconfitta in finale di Champions League. Ma l’allenatore toscano preferirebbe la destinazione nerazzurra".