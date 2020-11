Inter, ora si fa dura. Le combinazioni per il passaggio del turno

Un'altra sconfitta, ancora contro il Real Madrid. L'Inter è attualmente ultima nel girone di Champions League, davanti ci sono Shakhtar a 4 punti, Real a 7 e Borussia Monchengladbach a 8.

I nerazzurri non sono più padroni del proprio destino e dovranno battere sia i tedeschi che gli ucraini, sperando che la squadra di Zidane vinca contro il Gladbach. In questo l'Inter arriverebbe a 8 punti, appaiata alla squadra di Marco Rose, ma passerebbe il turno in virtù degli scontri diretti favorevoli.

La squadra di Conte avrà dunque l'ultima chiamata martedì prossimo, un appuntamento da non mancare, per continuare a sperare nel passaggio del turno in Champions League.