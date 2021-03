Inter, ora per il futuro societario resta solo una strada (non cofortante)

Inter, sono state sistemate le incombenze che avevano scadenza 31 marzo in casa nerazzurra. Questa è la notizia principale, che tuttavia non risolvono totalmente la questione societaria. resta infatti la necessità di trovare una soluzione visto che Suning difficilmente riuscirà ad introdurre liquidità in maniera costante.

Il Sole 24 ore scrive che la possibilità di una cessione della maggioranza sarebbe da escludersi, visto che la famiglia Zhang ha fatto una richiesta il cui ammontare è di un miliardo di euro. E la sensazione , scrive il quotidiano, è che tale valutazione sia diretta a scoraggiare le pretese di Bc Partners, che aveva offerto 700 milioni di euro.

L'unica via percorribile è quella del prestito ponte, con tre fondi interessati a tale soluzione. Si tratta di Fortress, Bain Capital e Pif. Due fondi americani ed uno saudita quindi, che stanno trattando con Suning. Il gruppo cinese però ha bisogno di 250 milioni di euro circa. E qui si apre lo scenario poco confortante.

"Tutto risolto dunque? Per niente. Le trattative sono complesse, in quanto con il prestito si andrebbe ad accumulare debito su una società già molto indebitata (attualmente attorno ai 400 milioni di euro)".Scrive il Sole 24 ore.