Inter, ora incredibilmente il futuro di Brozovic diventa un rebus. Il punto

Marcelo Brozovic nelle ultime tre stagioni è stato un punto fermo del centrocampo nerazzurro, in particolare dal momento in cui Spalletti ha iniziato a schierarlo regista davanti alla difesa.

Ora però, come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro del croato potrebbe essere un rebus. Questo perché l'Inter sta lavorando assiduamente per arrivare a Tonali del Brescia. In caso di un approdo in nerazzurro del giovane talento italiano la regia sarebbe sua.

E Brozovic? Le alternative, stando a quanto riportato dal quotidiano romano, sarebbero due. O un cambio di ruolo, che lo porterebbe a giocare da mezzala (soluzione che non intriga Conte viste le caratteristiche del giocatore), oppure la cessione. In questo caso il tesoretto che ne ricaverebbe l'Inter verrebbe utilizzato proprio per acquistare Tonali.