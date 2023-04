Inter, Onana scuote la squadra: che parole sugli obiettivi stagionali!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/04/2023

Inter, Onana parla degli obiettivi della stagione nerazzurra. Dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, avvenuta per mano della Fiorentina, in casa nerazzurra l’umore non è affatto dei migliori. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, vede sempre più in bilico la qualificazione alla prossima Champions League e già dopo stasera potrebbe ritrovarsi al quinto posto in classifica.

Intanto, il portiere nerazzurro, Andrè Onana, prova a scuotere i suoi e, ai microfoni di BeIn Sport, ha parlato degli obiettivi rimasti a disposizione della sua squadra in questo finale di stagione.

Ecco le parole di Onana: “La Champions League è un obiettivo molto serio. Anche in Coppa Italia siamo in semifinale contro la Juventus e in campionato cerchiamo di finire al meglio, speriamo finisca bene. Un derby col Milan in semifinale? Io non ci penso, noi abbiamo il Benfica e loro devono battere il Napoli. Giocare col Milan è sempre speciale, è un derby, è magnifico perché giocheremmo entrambe nello stesso stadio, a casa nostra”.