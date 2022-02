Inter, Onana disastroso in Coppa d'Africa. La situazione

Inter, la Coppa d'Africa ha messo in luce le prestazioni del futuro portiere nerazzurro.

"Onana, che combini? Papera colossale con il Cameun. L'Inter osserva" scrive Tuttosport. Il prossimo numero uno dell'Inter è infatti risultato protagonista in negativo con il suo Camerun, nella finale per il 3°-4° posto della Coppa d'Africa contro il Burkina Faso. Cross dal fondo di Kaborè e deviazione nella propria porta di Onana: "papera colossale di quelle che il giorno dopo diventano virali sul web" scrive il quotidiano.

Per fortuna del quasi ex Ajax, il Camerun, sotto di 3 gol, ha prima trovato il clamoroso pari nei tempi regolamentari e poi la vittoria, ai rigori. La serata del portiere è finita con un sorriso ma ciò non cancella le pecche della sua avventura in Coppa d'Africa, che non si limitano alla gara di ieri.

A Milano intanto in molti continuano a discutere le prestazioni di Samir Handanovic (qui le sue dichiarazioni dopo il match col Milan), colpevole - ma non unico responsabile - nel secondo gol di Giroud nel derby. Ma Onana al momento non sembra offrire le stesse garanzie dello sloveno. Di certo a causa del lungo periodo lontano dai campi, che per forza di cose ha rallentato l'istinto ed i riflessi del portiere. Gli servirà evidentemente del tempo per tornare in forma.