Inter, Onana contro il temibile presente dei suoi futuri compagni

Onana con la sua nazionale attende ora lo spauracchio Champions dell’Inter.

Andrè Onana è rimasto pressoché inoperoso ieri nella sfida dei quarti vinta 2-0 dai “Leoni indomabili” contro il Gambia. Oggi lui come tutta la delegazione camerunese, attendeva notizie sulla vincente di Egitto-Marocco e l’hanno spuntata i “Faraoni” ai supplementari.

Decisivo Salah, il giocatore osservato speciale dei nerazzurri per quanto riguarda la sfida degli ottavi di Champions League. La stella del Liverpool ha segnato la rete del momentaneo pareggio e ha poi servito l’assist vincente che ha permesso all’Egitto di raggiungere la semifinale di Coppa d’Africa.

Con Camerun-Egitto Onana si vedrà di fronte quindi il giocatore simbolo dell’attacco dei Reds di Klopp, e dovrà cercare di tenere ben saldi i guantoni di fronte all’estro di Salah e soci. Una sfida stimolante per il portiere già promesso all’Inter, chissà che magari non mandi un messaggio ad Handanovic per facilitargli il compito.

Del resto i numeri di Salah parlano da soli, basti pensare anche a quello che ha fatto di recente nel doppio confronto nel girone contro i cugini del Milan. Onana è sicuramente pronto, è un portiere di livello internazionale, vorrà negare certamente una gioia a Salah sperando che chi si trova nella sua prossima destinazione faccia lo stesso tra poche settimane.