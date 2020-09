Inter, oggi prima uscita stagionale contro il Lugano

Solamente venticinque giorni dopo l’amara sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, oggi l’Inter di Antonio Conte si prepara alla prima uscita stagionale nell’amichevole di precampionato, ormai diventata quasi di tradizione, contro la compagine elvetica del Lugano. Si giocherá al Suning Training Center di Appiano Gentile, e il fischio di inizio é previsto per le ore 17:00. La diretta potrá essere seguita in live streaming su inter.it o sui canali social del club di viale della Liberazione.

C’é parecchia curiositá attorno ai nerazzurri: gli uomini di Antonio Conte, dopo aver sfiorato grandi obiettivi nella scorsa stagione, scendono in campo quest’oggi con alcuni volti nuovi che saranno giá protagonisti, in attesa di eventuali ulteriori rinforzi provenienti dal mercato. Molta attesa per vedere impegnati, fra gli altri, i nuovi arrivati Hakimi e Kolarov, il primo per ammirarne il talento e il secondo per saperne di piú su quale sará il ruolo disegnato per lui da Antonio Conte, ma anche i rientranti Nainggolan e Perisic, che proprio nel ritiro di Lugano dello scorso anno erano stati dichiarati ai margini del progetto ed esclusi dai piani del tecnico salentino, e che a partire da oggi torneranno invece a giocarsi le loro carte per essere protagonisti nella lunga, imminente annata interista.