Inter, oggi l'appuntamento fondamentale: la speranza e i possibili scenari

Inter, in campionato la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi sta volando. La vittoria di ieri, per 4 a 0 ai danni del Cagliari, ha consegnato il primo posto in classifica in solitaria.

La squadra però avrà bisogno di affermarsi anche in campo europeo (nonostante l'aver superato il girone rappresenti già un passo in avanti rispetto al recente passato). E la giornata di oggi in questo senso rappresenta un crocevia fondamentale. Alle ore 12 infatti ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League, e l'Inter conoscerà l'avversario che incontrerà a cavallo tra febbraio e marzo. Essendo passata come seconda forza del girone la rivale sarà una delle vincitrici della fase a gironi.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui possibili esiti del sorteggio. Non potranno essere pescate Real Madrid (avversaria nel raggruppamento) e la Juventus (italiana). La speranza sarà quella di evitare tre squadre in particolare. "La seconda fascia quest’anno è un incubo. Tutto può succedere, ma oggi è difficile immaginare che un’italiana, non soltanto l’Inter, regga il confronto con Liverpool, Bayern e City, il meglio d’Europa, ritmi irresistibili, mentalità mai al risparmio, predisposizione offensiva". Difficoltà intermedia quella rappresentata invece dall'Ajax, che sembra essere tornata ai livelli del 2018, quando conquistò la semifinale di Champions, e dal Manchester United. Il miglior sorteggio porterebbe invece alla sfida con il Lille "che ha forse sofferto il passaggio da Galtier, tecnico campione di Francia l’anno scorso, a Gourvennec, ed è a centro classifica. Però ha vinto il “gruppetto” di Champions con Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg." L'andata si giocherà a Milano, mentre il ritorno in trasferta. Va ricordato poi che non esiste più la regola del maggior valore del gol segnato fuori casa