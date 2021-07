Inter ,oggi incontro con il Cagliari per Nandez: questo l'esito

Inter, la redazione di Sky Sport 24, nel corso dell'approfondimento dedicato al calciomercato, ha parlato della trattativa per Nandez. L'uruguaiano è il grande obiettivo dei nerazzurri, e oggi Marotta ha incontrato la dirigenza del Cagliari.

C'è stato anche un meeting con l'intermediario dell'operazione. Non c'è ancora l'accordo tra le parti. L'offerta economica dell'Inter non soddisfa infatti le richieste di Giulini. So continuerà a lavorare in quanto Nandez è stato individuato come erede di Hakimi.

Marotta e Giulini hanno parlato anche di Nainggolan, ma anche su questo fronte non ci sono novità. C'è ancora distanza infatti, e sarà necessario lavorare per far si che l'affare possa andare in porto.