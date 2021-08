Inter oggi in campo. Dove vedere in tv la sfida con la Dinamo Kiev

INTER - Oggi pomeriggio una nuova amichevole per testare i riflessi della squadra di Inzaghi. Avversario internazionale, la Dinamo Kiev, nel teatro dello stadio di Monza, seppur a porte chiuse.

Fischio d'inizio alle 18.30. La squadra ucraina è allenata da una ex conoscenza del mondo nerazzurro, Mircea Lucescu.

Dove vedere la partita? La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Come rivela il sito ufficiale nerazzurro, la partita sarà visibile in 32 paesi, comprese Italia e Ucraina.

Inter-Dinamo Kiev verrà trasmessa in diretta in 32 paesi al mondo. In Italia il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in Ucraina e in altri trenta paesi: ESPN: USA e Sud America (Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Domincana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela); Sportklub: Balkan (Bosnia, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia); Cmore (Sweden); VG (Norway); MNC (Indonesia); Sport TV (Portugal); SPOTV (Korea).

Curiosità per le scelte di Inzaghi e per la presenza eventuale di qualcuno dei volti nuovi di quest'estate: Dumfries e Dzeko su tutti.