Inter, oggi il sorteggio Champions. Rischio girone complicato

Oggi alle ore 17.00 a Nyon si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della Champions League. Un momento sempre molto atteso e che crea sempre grande tensione ed apprensione.

L'Inter è inserita in terza fascia e il rischio di un girone complicato c'è tutto. Negli ultimi due anni i nerazzurri non sono stati particolarmente fortunati con l'urna del sorteggio. Due anni fa vennero sorteggiati con Barcellona e Tottenham, l'anno scorso sempre con i catalani e il Borussia Dortmund. Quest'anno il rischio di un girone di ferro è il medesimo.

In prima fascia sono presenti le nazioni con i campioni nazionali dei primi sette paesi del ranking Uefa ovvero Liverpool, Bayern Monaco, Juventus, Psg, Zenit, Real Madrid e Porto, oltre ai vincitori dell'Europa League, il Siviglia. Altro motivo fondamentale per cui per l'Inter vincere questa competizione sarebbe stato importante.

In seconda fascia sono presenti una serie di top team come le due squadre di Manchester, il Barcellona, il Dortmund e l'Atletico che sono davvero pericolose.

Per l'Inter resta solamente da sperare in una sorte più benevola rispetto agli ultimi due anni, altrimenti, in caso di girone complicato, far tesoro dell'esperienza negativa degli ultimi due anni e puntare su una squadra rafforzata da una maggiore qualità ed esperienza internazionale per fare finalmente un buon cammino anche in Champions League, dopo l'ottima Europa League.

Qui di seguito riportiamo le fasce del sorteggio:

Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).



Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).



Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia), Olympiakos Pireo (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).



Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).