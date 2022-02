Inter, oggi giornata chiave per Bastoni: la situazione

Inter, Alessandro Bastoni è pronto a tornare in campo. Il difensore centrale, dopo l'infortunio in Coppa Italia, sembra recuperato in vista della Champions League (qui le ultime) ma non potrà recuperare in campionato per la squalifica rimediata nel derby.

L'ex centrale di Atalanta e Parma tuttavia spera di giocare domenica prossima il Sassuolo, quando in teoria dovrebbe scontare la seconda delle due giornate di squalifica. Gara in cui - lo ricordiamo - mancherà anche Marcelo Brozovic.

Il Giudice Sportivo ha infatti fermato Bastoni per una frase che non è passata inosservata al direttore di gare e ai suoi assistenti. Secondo le ultime ricostruzioni, infatti, sarebbe stato proprio uno dei due guardalinee ad ascoltare da Bastoni la frase «Avete fatto schifo». Per questo motivo il Giudice Sportivo nel suo dispositivo ha parlato di «un'espressione ingiuriosa, reiterata due volte, nonostante l’invito a trattenersi».

Oggi l'avvocato nerazzurro Angelo Capellini depositerà il ricorso preannunciato la scorsa settimana. I precedenti per espressioni del genere hanno sempre portato a stop per turno con un'ammenda economica, mentre le due giornate solitamente scattano in caso di minacce o offese volgari.