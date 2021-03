Inter, oggi controlli per Handanovic: col Bologna titolare

Superato il Covid-19 in un batter d'occhio (appena undici giorni), il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, è pronto a tornare esattamente dove aveva lasciato, con i guantoni tra i pali dell’Inter contro il Bologna.

Oggi, sottolinea il Corriere dello Sport, il portierone ex Udinese sarà alle prese con i controlli necessari per ricevere l’idoneità sportiva, mentre nella giornata di domani raggiungerà i compagni alla Pinetina per riprendere il lavoro sul campo.

Naturalmente l'obiettivo è tornare da subito protagonista, l'intenzione è quella di non perdere nemmeno un minuto di questa intensa stagione.